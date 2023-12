The Day Before: FNTASTIC sembra aver cambiato nome in Eight Points

A quanto pare FNTASTIC esiste ancora in qualche forma, visto che pare aver cambiato nome in Eight Points , rimanendo associato solo al videogioco Wild Eights. Stiamo parlando dell'ormai famigerato studio di sviluppo di The Day Before , progetto lanciato il 7 dicembre 2023 in accesso anticipato su Steam e chiuso ieri 11 dicembre dopo soli quattro giorni.

Wild Eights fu finanziato tramite Kickstarter, ottenendo più soldi di quanti ne fossero richiesti per lo sviluppo. Inizialmente il team che ci stava lavorando si chiamava 8 Points, nome dovuto al fatto che era composto da otto persone. Nel 2017 fu annunciato il cambio di nome in FNTASTIC. Il gioco è stato incluso anche nell'elenco pubblicato insieme al messaggio di annuncio della cancellazione di The Day Before.

Ora c'è stato il passo indietro, con il ritorno a Eight Points. Il sospetto è che in questo modo si voglia evitare di coinvolgere gli altri titoli, ancora in vendita, nella tempesta che si è abbattuta su The Day Before, quindi preservarli dagli inevitabili commenti negativi.

Una veloce ricerca ha anche fatto scoprire che il marchio The Day Before risulta ancora sospeto all'ufficio brevetti USA. Che la chiusura repentina sia stata causata anche dalle minacce di cause legali?

Insomma, la storia va infittendosi e probabilmente usciranno fuori ancora degli elementi critici nei prossimi giorni.