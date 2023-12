DayZ, Bohemia festeggia l'anniversario del gioco prendendo in giro The Day Before

DayZ ha compiuto dieci anni in questi giorni e Bohemia Interactive ha deciso di festeggiarne l' anniversario prendendo in giro il disastroso The Day Before di FNTASTIC, titolo di cui è stata annunciata la chiusura quattro giorni dopo il lancio in accesso anticipato.

Più precisamente, l'anniversario di DayZ cadrà il 16 dicembre 2023 e per annunciare i festeggiamenti, Bohemia ha scritto una lettera nello stile di quella con cui FNTASTIC ha annunciato il suo fallimento.

La lettera di Bohemia Interactive

Come potete vedere, non solo lo stile del testo è molto simile nei caratteri e nella distribuzione e quantità dei paragrafi, ma il messaggio contiene anche un elenco delle tappe più importanti dello sviluppo di DayZ distribuite in ordine cronologico, che scimmiotta quello della storia di FNTASTIC contenuto nell'altro messaggio.

Inoltre il testo accenna a delle caratteristiche che FNTASTIC hanno detto di voler aggiungere a The Day Before, come il combattimento corpo a corpo e il sistema di vaulting.

Il post di Bohemia ha prodotto diverse reazioni, come quella dell'account ufficiale di Rust, che ci ha scherzato sopra. Va detto che c'è anche chi ha sottolineato come i fatti accaduti siano troppo freschi per renderli oggetto di battute, soprattutto perché potrebbero esserci degli sviluppatori che hanno appena perso il lavoro.

C'è anche chi ha sottolineato come DayZ abbia avuto le sue belle controversie, considerando gli anni passati in accesso anticipato e la mancanza ancora oggi di caratteristiche promesse al momento della pubblicazione, avvenuta nel 2013. Va comunque ricordato che Bohemia Interactive ha aggiornato costantemente il gioco, che è supportato ancora oggi, mentre The Day Before è praticamente morto dopo quattro giorni dal lancio.