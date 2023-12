Google ha perso la causa con Epic Games, Play Store è un monopolio

Google ha perso la causa con Epic Games: alcune ore fa una giuria federale ha dichiarato che il Play Store è un monopolio illegale, che mette in atto pratiche anticoncorrenziali nei confronti degli sviluppatori per quanto concerne la distribuzione e i pagamenti dei loro prodotti.

Come ricorderete, lo scorso aprile è successo esattamente il contrario con Apple, che ha vinto in appello con Epic Games perché per i giudici l'App Store non è un monopolio. In questo caso la giuria ha riscontrato irregolarità nel rapporto fra Play Store e sistema di pagamento, nonché negli accordi con le aziende per non competere con la piattaforma, definiti anticoncorrenziali.

Proprio quest'ultimo aspetto sembra aver fatto la differenza rispetto alla causa con Apple, che producendo i propri dispositivi non ha dovuto trovare accordi con altre aziende perché evitassero di lanciare un proprio store come invece ha appunto fatto Google, pagando Samsung e altri sviluppatori in tal senso.