MSI ritorna con gli sconti per il Natale: ecco i migliori notebook in offerta

Con l'arrivo del Natale, MSI prepone nuovi sconti e ora possiamo trovare tre diversi notebook a un prezzo molto interessante, pensati per l'uso in ufficio e non solo.

Le festività si stanno avvicinando ed è il momento perfetto per fare (o meglio ancora farsi!) un bel regalo. Tutti i grandi produttori di prodotti tecnologici stanno proponendo varie offerte di qualità, con prezzi veramente interessati, ed è così anche per MSI. In occasione delle feste, fino a Natale, è possibile sfruttare una promozione per ben tre diversi laptop, in vendita su Amazon Italia. Grazie agli ottimi prezzi proposti, i tre dispositivi ora in offerta mirano a soddisfare le necessità e le possibilità di tutti. Vediamo quindi nel dettaglio le offerte di MSI!

MSI Prestige 14Evo, il notebook da lavoro di alto livello MSI Prestige 14Evo Iniziamo con l'MSI Prestige 14Evo B13M-263IT, un notebook pensato per l'uso da ufficio con uno sconto molto interessante. Questo modello monta uno schermo da 14 pollici a 60 Hz, con una CPU Intel i7-13700H e una scheda grafica Intel Iris Xe. La RAM è invece da 16 GB LPDDR5. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, parliamo di 1 TB (SSD PCle). La connettività wireless è WiFi 6E, mentre per quanto riguarda il sistema operativo potete contare sul recente Windows 11 Home. Ovviamente il layout del portatile è completamente italiano, così come la garanzia. Questo modello non è pensato per il gaming, ma garantisce prestazioni straordinarie nell'uso aziendale, così da avere massima produttività. Inoltre, in qualità di portatile da ufficio, ha un profilo ultrasottile ed è molto leggero, risultando davvero molto comodo da trasportare. Il prezzo dell'MSI Prestige 14Evo B13M-263IT è 1.299€, con uno sconto di 350€ rispetto al prezzo di listino. Potete trovarlo a questo indirizzo su Amazon Italia.

MSI Modern 15, il migliore per lavoro e studio MSI Modern 15 B13M-448IT Vediamo ora l'MSI Modern 15 B13M-448IT, un notebook sempre pensato per l'uso da ufficio, senza però dover investire cifre troppo elevate. Questo modello vanta uno schermo più grande, precisamente da 15,6 pollici in Full HD a 60 Hz. Sotto la scocca troviamo poi una CPU Intel i5-1335U e una scheda grafica Intel Iris Xe. La RAM si ferma a 8 GB DDR4 Onboard 3.200 MHz. L'SSD PCle 3 arriva invece a 512 GB. Anche in questo caso potrete sfruttare la connettività con WiFi 6, mentre il sistema operativo è sempre Windows 11 Home, con layout e garanzia italiani. Si tratta quindi di un notebook meno prestante rispetto alla prima proposta, ma comunque sempre adeguato all'uso quotidiano per i classici programmi da lavoro o per un uso scolastico e universitario. Il vero vantaggio in questo caso è il prezzo, in quanto l'MSI Modern 15 è in sconto a un prezzo finale di 749€, ovvero 150€ sotto il prezzo originale. Anche in questo caso è disponibile su Amazon Italia.