Blue Eye Samurai: Netflix lo ha rinnovato per la seconda stagione

Netflix ha annunciato, per voce degli autori Amber Noizumi e Michael Green, di aver rinnovato Blue Eye Samurai per una seconda stagione , per la gioia di tutti quelli che hanno amato questa eccellente serie animata. Il che significa che la prima ha avuto abbastanza successo da meritare un seguito.

Tutto quello che sappiamo

La Noizumi e Green, che per inciso sono una coppia sposata, torneranno alla sceneggiatura, che cureranno insieme allo studio Blue Spirit. Purtroppo non si sa molto altro in merito, nel senso che non è stato svelato nulla su quanto possiamo aspettarci. Sicuramente proseguirà la storia di vendetta di Mizu, ma non è stato annunciato nemmeno l'anno di pubblicazione, quindi è impossibile definire quando accadrà.

Lo stesso trailer di annuncio, che trovate all'inizio del paragrafo, non contiene nuove informazioni, a parte delle citazioni della stampa relative alla prima stagione, che ha ottenuto il plauso della critica.

Blue Eye Samurai racconta la storia di Mizu e del suo viaggio per il Giappone in cerca di vendetta sugli unici quattro uomini bianchi presenti, uno dei quali dovrebbe essere suo padre.