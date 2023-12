Like a Dragon Gaiden, il doppiaggio in inglese nel nuovo trailer

Like a Dragon Gaiden riceverà questo mese un aggiornamento con il doppiaggio in inglese, e SEGA ha pensato bene di farci ascoltare questa novità con un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco.

Annunciato alcuni giorni fa, il doppiaggio in inglese per Like a Dragon Gaiden consentirà di godere dell'avventura di Kazuma Kiryu senza dover necessariamente leggere i sottotitoli, a meno che naturalmente non comprendiate il giapponese parlato.

Allo stesso tempo, tuttavia, i fan della saga sono ormai così abituati e affezionati alla possente voce di Takaya Kuroda da opporsi anche solo all'idea di una localizzazione dei dialoghi. L'importante, ad ogni modo, è che alla fine ci sia una scelta in più e che sia facoltativa.