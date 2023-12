Like a Dragon Gaiden: in arrivo un aggiornamento gratis con il doppiaggio inglese

Sega ha annunciato che il doppiaggio in lingua inglese di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name verrà aggiunto tramite un aggiornamento completamente gratuito in programma per la seconda metà di dicembre.

Attualmente il gioco è disponibile esclusivamente con il doppiaggio in giapponese, ma presto i giocatori potranno optare anche per quello in inglese, con Yong Yea che interpreta il protagonista Kazuma Kiryu.

In realtà i giocatori hanno già avuto un assaggio del nuovo doppiaggio grazie alla demo di Like a Dragon: Infinite Wealth, che al contrario avrà il doppiaggio in inglese fin dal lancio, e non sono rimasti molto soddisfatti dalle prodezze di Yong Yea al karaoke, dato che canta malissimo.