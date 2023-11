Like a Dragon: fan divisi sul nuovo doppiatore inglese di Kazuma Kiryu, canta malissimo

I fan della serie Like a Dragon di Sega, in precedenza conosciuta come Yakuza, hanno opinioni contrastanti su Yong Yea, il nuovo doppiatore inglese di Kazuma Kiryu in Like a Dragon Gaiden e Like a Dragon: Infinite Wealth. In particolare per quanto riguarda le sue performance canore al karaoke.

Le prime discussioni si sono accese quando lo YouTube e doppiatore ha pubblicato su X una clip che mette a confronto il doppiaggio in giapponese di Kiryu (eseguito da Takaya Kuroda) con quello in inglese eseguito da lui.

Yong Yea ha risposto alle critiche affermando che la clip si basa "sulle prime cose che abbiamo registrato" e assicurando che la sua performance è di gran lungo migliorata nel tempo. "Onestamente, anche per me è un po' strano sentire una voce che non sia quella del [doppiatore giapponese] Kuroda uscire dalla bocca di Kiryu, specialmente una che posso riconoscere come mia", ha aggiunto Yong Yea. "Ci sarà un periodo di adattamento anche per me, ma credo che avere delle opzioni sia una bella cosa. Scegliete quella che fa per voi".