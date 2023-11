GTA 6: Take-Two favorevole all’uso dell’intelligenza artificiale generativa per i PNG

L'editore Take-Two non è contrario all'uso dell'intelligenza artificiale generativa per i PNG di GTA 6. Ossia, per avere personaggi i cui dialoghi siano scritti dall'IA. A dirlo è stato il CEO della compagnia, Strauss Zelnick, durante il Paley International Council Summit. Secondo lui i dialoghi dei PNG scritti dall'IA sono addirittura il futuro, anche perché quelli scritti dagli umani non sono mai stati troppo interessanti.

Zelnick: "Sei un personaggio giocabile e stai interagendo con un personaggio non giocante. Attualmente quell'interazione è programmata e di solito i personaggi non giocanti non sono molto interessanti. Potete immaginare che tutti i PNG diventino interessanti e divertenti (con l'uso dell'IA)."