Ubisoft: Ghostwriter è un tool basato sull'intelligenza artificiale per aiutare gli sceneggiatori

Ubisoft ha presentato con un trailer un tool di scrittura basato sull'intelligenza artificiale, pensato per aiutare gli sceneggiatori. Di fatto lavorerà come acceleratore, nel senso che farà da Ghostwriter (da qui il suo nome) nelle prime fasi dello sviluppo di un videogioco generando le prime bozze dei dialoghi dei personaggi non giocanti, completi di audio.

Creato da Ubisoft La Forge, Ghostwriter toglierà, probabilmente in tutti i sensi, un bel po' di lavoro agli sceneggiatori, trasformandoli in editor del lavoro dell'intelligenza artificiale.

Come visibile nel filmato, gli sceneggiatori inseriranno delle frasi nel tool che l'intelligenza artificiale moltiplicherà assumendo diversi toni e creando numerose varianti. Quindi gli sceneggiatori potranno correggerne il lavoro e modificarlo come vogliono. Di fatto avranno a disposizione migliaia di frasi in pochi secondi. Un risparmio di tempo e di denaro non da poco per Ubisoft, nonché una riduzione enorme di uno dei lavori più ripetitivi tra quelli svolti dai reparti creativi.

Immaginiamo che Ghostwriter non si occuperà dei dialoghi principali, ma solo di quelli generici, consentendo di avere mondi di gioco molto più ricchi dal punto di vista delle frasi pronunciate dai personaggi generici.

Insomma, la rivoluzione dell'uso delle intelligenze artificiali generative è iniziata e chissà che presto non avremo interi giochi fatti da esse, con gli sviluppatori che si occuperanno solo dei ritocchi.