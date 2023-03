Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2, il trailer di Shredder

Shredder è ora disponibile nel negozio di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0, come rivela il nuovo trailer pubblicato da Activision per presentare il celebre villain, nemico giurato delle Tartarughe Ninja.

Equipaggiato con l'iconico elmo e gli artigli retrattili, Shredder è "un demone nel corpo di un uomo", come recita la voce narrante del video, mentre osserviamo il personaggio mettere a segno una sequenza di uccisioni con le lame e con il fucile, chiaramente custom.

Mentre la strategia di Microsoft è quella di portare Call of Duty ovunque, si continua insomma a puntare sulle collaborazioni e a solleticare l'entusiasmo dei fan della vecchia guardia con questi riferimenti agli anni '80.

In questo caso il Pacchetto Tracciatore con la skin di Shreddeer, alcuni blueprint originali e il ciondolo del Clan del Piede, può essere sbloccato in Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 spendendo 2400 punti nel negozio in-game.