Diablo 4: il barbaro sarà potenziato, seguendo i commenti alla beta

Le reazioni e i commenti dei giocatori alla beta di Diablo 4 hanno già sortito il primo effetto: il barbaro sarà potenziato nella versione finale del gioco. Molti hanno notato come il barbaro soffra un po' troppo nei primi livelli, lì dove le altre classi hanno molte meno problemi ad affrontare le prime ondate di nemici e i primi boss. Blizzard ha preso atto della percezione collettiva e ha deciso di intervenire.

Quindi la versione finale (o forse la open beta prossima ventura) del gioco vedrà una versione potenziata del barbaro. Sicuramente una buona notizia per quelli che amano gli scontri ravvicinati. Joe Shely, il game director di Diablo 4, ha spiegato in un'intervista concessa a GamesRadar che il barbaro emerge nei livelli più alti, perché può equipaggiare più oggetti delle altre classi che fanno crescere enormemente le sue caratteristiche e gli danno l'accesso a più poteri leggendari.

Comunque sia Blizzard non vuole che i giocatori che sceglieranno il barbaro si sentano deboli ai livelli più bassi: "Quindi dobbiamo riequilibrare la classe in modo che la sua forza alla fine del gioco si realizzi, ma senza rendere il gioco ingiusto ai livelli più bassi."

Quindi aspettiamoci dei miglioramenti della classe quantomeno per i livelli più bassi. Una delle abilità che potrebbe essere potenziata è Hammer of the Ancients, che pare non renda bene quanto dovrebbe.

Per il resto vi ricordiamo che il 24 marzo 2023 partirà la open beta di Diablo 4 su PC e console, in cui saranno introdotte altre classi: Druido e Negromante.