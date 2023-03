Miasma Chronicles, data di uscita e nuovi video di gameplay per lo strategico

Miasma Chronicles, il nuovo strategico dagli autori di Mutant Year Zero: Road to Eden, ha una data di uscita ufficiale, fissata al 23 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nonché due video di gameplay inediti che mostrano il gioco in azione all'interno di due scenari.

Abbiamo provato Miasma Chronicles lo scorso agosto e siamo rimasti davvero impressionati dalla solidità del suo sistema di combattimento, dal grado di sfida non banale e dall'attenzione posta nella realizzazione dei personaggi e dell'ambientazione, tutti particolarmente ispirati.

Ambientato in un futuro prossimo in cui il mondo è minacciato da una forza della natura nota come Miasma, il gioco rende omaggio ad alcuni classici RPG per PlayStation, da Xenogears a Final Fantasy, offrendo un'esperienza tattica capace di mettervi davvero alla prova.

La storia di Miasma Chronicles ruota attorno a due fratelli, Elvis e Diggs, che decidono di attraversare l'America per ritrovare loro madre, preparandosi ad affrontare le insidie più disparate e gli avversari più pericolosi nell'ambito di coinvolgenti scontri a turni che si svolgono secondo due possibili approcci.

La modalità tattica leggera offre infatti un gameplay semplificato, più accessibile ma non per questo meno punitivo, mentre la modalità tattica completa mette in campo tutte le sfaccettature di questo prodotto, incluse quelle relative ai colpi critici.