Mass Effect: Andromeda, BioWare ha festeggiato il sesto anniversario del gioco

Nonostante lo scarso amore dimostrato al gioco da parte del pubblico e della critica, BioWare ha deciso comunque di ricordare a tutti che oggi è il sesto anniversario di Mass Effect: Andromeda, l'ultimo e sfortunato capitolo della sua serie fantascientifica.

BioWare: "Riuscite a credere che sono sei anni da quanto l'Hyperion è arrivata nell'Hercules Cluster? Buon compleanno Mass Effect: Andromeda".

Mass Effect: Andromeda fu molto criticato al lancio, soprattutto per una serie di problemi tecnici, poi risolti aggiornamento dopo aggiornamento. Comunque sia ha mantenuto una nomea non proprio positiva tra gli appassionati, vuoi per qualche pregiudizio, vuoi anche per la debolezza della struttura di gioco, costruita intorno a missioni molto ripetitive e banali e a una progressione dei personaggi più povera rispetto ai tre capitoli della trilogia originale.

Comunque sia vanta i suoi appassionati e qualcuno vorrebbe anche riabilitarlo, non certo innalzandolo al rango di capolavoro, ma quantomeno facendo passare il concetto che si tratta di un titolo comunque degno. Da notare che nei piani di BioWare doveva essere il primo capitolo di una nuova trilogia di Mass Effect, che è stata abortita in corso d'opera visto l'insuccesso del gioco.