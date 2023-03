Atomic Heart: più di cinque milioni di giocatori in tre settimane

Robert Bagratuni, fondatore e CEO di Mundfish, nonché game director di Atomic Heart, ha annunciato tramite Twitter che il gioco ha superato i 5 milioni di giocatori nel giro di tre settimane dal lancio. Un risultato che lo rende un grande successo.

Bagratuni: "Siamo emozionati dall'incredibile risposta al nostro primo gioco. Il nostro team ha lavorato duramente sin dal 2017 per creare un progetto che fosse l'esperienza di gioco definitiva e siamo felici di vedere che Atomic Heart è stato apprezzato dai giocatori di tutto il mondo!"

Il dato dei 5 milioni di giocatori in tre settimane è ben leggibile nell'immagine allegata al tweet. Da notare che si parla di giocatori e non di copie vendute, perché Atomic Heart è disponibile dal lancio anche nel servizio in abbonamento Game Pass di Xbox. Peccato che i dati non siano stati dettagliati, ma ci possiamo accontentare.

Bragatuni ha anche aggiunto, in un tweet successivo: "Stiamo lavorando per migliorare l'esperienza di gioco generale, e per realizzare i DLC del gioco, processo che terrà conto di diverse opinioni dei giocatori per rendere le espansioni il più emozionanti e sorprendenti possibile."

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Atomic Heart.