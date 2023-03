Redfall, nuove informazioni in arrivo domani: ecco quando scadrà l'embargo

Domani, 22 marzo, arriveranno nuove informazioni su Redfall da un evento che Bethesda ha organizzato per la stampa internazionale e a cui anche noi di Multiplayer.it abbiamo partecipato: come si legge nel post qui sotto, l'embargo relativo a questi contenuti scadrà alle 15.00, ora italiana.

Viene dunque confermato una volta per tutte l'evento a porte chiuse di Redfall a marzo e immaginiamo che i partecipanti alla presentazione abbiano provato con mano l'esperienza: scoprirete tutta la verità insieme a noi in live, sempre dalle 15.00 di domani.

"Abbiamo invitato alcuni ospiti molto speciali perché fossero i primi eroi del mondo a mettere piede nella mortale isola di Redfall", recita il post. "Domani alle 10 AM ET condivideremo le loro storie!"

A pochi giorni dal trailer della storia di Redfall, sembra proprio che la macchina promozionale di Bethesda si sia messa in moto in vista del lancio ufficiale del gioco su PC e Xbox Series X|S, fissato al prossimo 2 maggio.

Come saprete, in Redfall avremo modo di controllare un cacciatore di vampiri che si muove all'interno di una squadra per liberare l'isola di Redfall, appunto, da questa oscura presenza e da una barriera che impedisce ai raggi del sole di filtrare, consentendo ai succhiasangue di prendere il controllo del territorio e imporre la propria violenza.