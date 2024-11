Mass Effect Andromeda era molto meglio di quanto pensano i fan, ma le critiche hanno influenzato Dragon Age

BioWare ha appena pubblicato Dragon Age: The Veilguard e sta avendo successo. La compagnia arriva però da anni non particolarmente positivi, ad esempio a causa di Mass Effect Andromeda del 2017, che non aveva convinto il pubblico.

John Epler - Creative Director presso BioWare - pensa che Mass Effect Andromeda che la recezione del pubblico non sia stata del tutto corretta e che il gioco abbia tante qualità, pur comprendendo i limiti del gioco, ma al tempo stesso le critiche hanno avuto un effetto e hanno condizionato lo sviluppo di Dragon Age: The Veilguard.