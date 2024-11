Dragon Age: The Veilguard ottiene un nuovo record di giocatori contemporanei e batte alcuni grandi successi

Parliamo per la precisione di 89.418 giocatori contemporanei , secondo i dati di SteamDB, sito che si occupa di tracciare le informazioni della piattaforma di Valve.

Dragon Age: The Veilguard si sta dimostrando un successo. Come vi abbiamo già segnalato, si tratta del miglior lancio di un gioco single player di Electronic Arts su Steam. Ora, vediamo che il numero di giocatori contemporanei è aumentato ancora, portando a un nuovo record.

Un confronto per i numeri di Dragon Age: The Veilguard

Questo numero da solo ovviamente ha valore fino a un certo punto e deve essere messo in proporzione per capire meglio cosa significa. Ad esempio, possiamo vedere che ha superato i dati di Metaphor: ReFantazio, recente successo di Atlus che vantava 85.961 giocatori contemporanei.

Ha superato anche Wo Long: Fallen Dynasty - gioco di ruolo d'azione d'ispirazione soulslike di Team Ninja - che aveva ottenuto un picco di giocatori contemporanei di 75.906 e anche God of War (2018) in versione PC, che stava poco sotto con 73.529 utenti contemporanei.

Sebbene una parte del pubblico avesse sensazioni negative sul gioco prima del lancio, è possibile che il voto medio delle recensioni - rivelatosi positivo - abbia convinto gli indecisi ad acquistare il gioco subito al lancio. Potete leggere la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard per farvi un'idea più precisa.

Ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I numeri citati sono solo della versione computer, quindi chiaramente il numero di utenti attivi in questi giorni sul gioco è superiore, ma non abbiamo modo di vedere i dati delle versioni console.