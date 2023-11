Netflix avrebbe licenziato un terzo dello staff della divisione animazione per ristrutturarla

I licenziamenti avrebbero riguardato soprattutto lo staff amministrativo e i dirigenti, inclusi manager e figure legate alla produzione. Gli animatori e gli altri artisti non sarebbero stati toccati.

Stando a quanto riportato da Cartoon Brew, Netflix avrebbe ridotto di un terzo il numero di impiegati della sua divisione animazione, in un tentativo di riorganizzazione della stessa. I licenziamenti sarebbero effettivi dallo scorso 1° novembre e avrebbe colpito un totale di più di cinquanta persone.

Anche Netflix cala la scure

I tagli sono stati comunicati con un messaggio interno inviato il giorno stesso del provvedimento, in cui si parla di una "giornata difficile" per tutti quanti. Immaginiamo soprattutto per quelli che hanno perso il posto di lavoro.

I licenziamenti sono stati attribuiti alla decisione della compagnia di ridurre a due il numero di film di animazione lanciati annualmente sulla piattaforma, lì dove solo nel 2022/2023 ne ha lanciati 4-5.

Da notare che Netflix ha sì ridotto la sua produzione originale, ma contemporaneamente ha stretto un accordo con Skydance Animation, che include film di autori noti quali Brad Bird (The Iron Giant, The Incredibles), Rich Moore (Zootopia, Wreck-It Ralph) e Nathan Greno (Tangled).

Un insider contattato da Cartoon Brew si è comunque dimostrato ottimista per la divisione animazione di Netflix, perché in fondo continuerà a produrre due film d'animazione all'anno, più di molte altre compagnie simili.

Tra i film realizzati da Netflix Animation spiccano il Pinocchio di Guillermo del Toro, che ha vinto un Academy Award per il miglior film d'animazione, Nimona e Chicken Run: Dawn of the Nugget.