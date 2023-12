Genshin Impact, aggiornamento 4.3: data e orario della presentazione su Twitch

Presto i giocatori di Genshin Impact scopriranno le prossime novità in arrivo. Hoyoverse infatti ha annunciato un nuova diretta su Twitch, dove presenterà tutti i contenuti dell'aggiornamento 4.3, inclusi i nuovi banner ed eventi in programma.

L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di venerdì 8 dicembre 2023. Potrete seguire la livestream sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact a questo indirizzo. Successivamente sarà possibile guardare la presentazione in differita su YouTube a partire dalle 14:00 dello stesso giorno. Come da tradizione, durante la diretta verranno svelati dei nuovi codici promozionali che elargiranno Primogemme e non solo.