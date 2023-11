Genshin Impact: annunciati in nuovi personaggi Navia e Chevruse per la versione 4.3

La versione 4.2 di Genshin Impact è alle porte, ma come al solito Hoyoverse ha voluto stuzzicare i giocatori in vista dei prossimi contenuti. Nello specifico ha svelato sui social i prossimi personaggi in arrivo con l'update 4.3 previsto per fine dicembre 2023, ovvero Navia e Chevreuse.

Navia è una vecchia conoscenza per i giocatori dato che è stata introdotta fin dalle prime battute dell'arco narrativo della regione di Fontaine. Stando ai dettagli condivisi da Hoyoverse sarà un personaggio di elemento Geo.

Chevreuse invece è un personaggio quasi del tutto inedito per i giocatori, descritta come la capitana delle pattuglie di sicurezza e vigilanza di Fontaine, e dalla prime informazioni concesse dalla software house cinese utilizzerà l'elemento Pyro.