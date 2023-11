Like a Dragon: Infinite Wealth, abbiamo provato la demo del nuovo Yakuza

Grazie alla demo accessibile una volta completata la campagna di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , abbiamo provato Like a Dragon: Infinite Wealth ed eccoci qui a raccontarvi com'è andata.

Like a Dragon: Infinite Wealth ha il compito tutt'altro che semplice di consolidare il nuovo corso della serie SEGA, che con Yakuza: Like a Dragon ha letteralmente rivoluzionato la sua formula introducendo, fra le altre cose, un sistema di combattimento a turni in stile jRPG, un protagonista inedito, la nuova ambientazione di Yokohama e il meccanismo dei mestieri.

Storia: genitori e figli

Ichiban Kasuga visiva un appartamento vuoto in Like a Dragon: Infinite Wealth

Inevitabilmente iniziamo con uno spoiler per chi non ha completato il già citato Yakuza: Like a Dragon. La storia di Infinite Wealth vede Ichiban partire per le Hawaii alla ricerca di una donna che credeva morta: sua madre. Dopo alcune vicissitudini, che però nella demo non vengono chiarite, l'uomo finisce in carcere ma riesce a evadere e viene intercettato da Kazuma Kiryu.

Anche l'ex Dragone di Dojima si trova a Honolulu, sia per prendersi una pausa dopo quanto vi abbiamo raccontato nella recensione di Like a Dragon Gaiden, sia per portare a termine una nuova missione per i Daidoji: trovare e trattenere una certa persona. Ebbene, pare che il suo obiettivo coincida in qualche modo con quello di Ichiban, ma c'è di mezzo anche un'organizzazione malavitosa: che sta succedendo?

La demo si limita ad accennare questi elementi, è chiaro, ma tanto basta per farci capire che a livello narrativo Infinite Wealth sarà ancora una volta un gran bel viaggio, fatto di personaggi ben tratteggiati, di ripensamenti, amicizia, solidarietà, ma anche colpi di scena, sequenze drammatiche e tradimenti: tutti gli ingredienti che rendono speciali i titoli del Ryu Ga Gotoku Studio.

A quanto pare, non mancheranno neppure le missioni secondarie completamente fuori di testa, anch'esse un aspetto caratterizzante di Yakuza: in questo caso abbiamo aiutato una ragazza a consegnare una lettera d'amore, ma riconoscere il tipo di cui si era invaghita non è stato semplice visto che proprio in quel momento lui e la sua squadra si erano fatti seppellire nella sabbia fino al collo per una foto ricordo.