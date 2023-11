Sony ha aggiornato i dati di vendita dei suoi giochi first party creando un po' di confusione

Nel suo ultimo resoconto finanziario, per il trimestre fiscale chiusosi il 30 settembre 2023, Sony ha pubblicato una tabella con degli aggiornamenti sui dati di vendita dei suoi giochi first party Playstation in cui in realtà di aggiornato c'è davvero poco.

Ad esempio per Bloodborne vengono indicate vendite per 1 milione di copie, mentre per The Last of Us 2 per 4 milioni di copie. Così poco?