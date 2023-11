PS5 standard in sconto su Amazon Italia: il prezzo cala sotto quello di lancio

Tra le offerte Amazon di oggi è disponibile anche una promozione per una PS5 standard , che si trova ora a un prezzo inferiore a quello di lancio. Lo sconto è infatti di 78.99€, ovvero del 14%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato attuale per PS5 è 549.99€. Il prezzo attuale è inferiore a quello di lancio (499.99€) ed è uno dei migliori del momento. PlayStation 5 è venduta e spedita da ERRESSE DISTRIBUTION SRL, che ha un 89% di recensioni positive su Amazon. Inoltre, in questo momento Amazon garantisce una restituzione prolungata fino al 31 gennaio 2024.

PS5, un'offerta base senza giochi

PS5 standard può essere messa in verticale o in orizzontale

Questo pacchetto include unicamente la console PlayStation 5 in versione standard, con ovviamente il DualSense e tutti i cavi necessari per la connessione audio-video, la ricarica del controller e l'alimentazione. In quanto versione standard, questo modello di PS5 permette di usare i dischi di PS4 e PS5, oltre ovviamente ad accedere alla propria libreria digitale.

Come per ogni PS5, ricordate che all'avvio riceverete in automatico e gratuitamente il gioco Astro's Playroom, un platform 3D che permette di provare tutte le funzioni uniche del DualSense e fare un viaggio nella storia PlayStation scoprendo tutti gli hardware creati negli anni - anche i meno famosi - e incontrando una versione "bot" di tantissimi personaggi iconici di Sony e dei suoi partner mondiali.