Avatar: Frontiers of Pandora, dettagli su progressione e condivisione in multiplayer

Tra i nuovi dettagli emersi di recente su Avatar: Frontiers of Pandora, il nuovo gioco di Ubisoft basato sulla serie cinematografica, emergono anche informazioni sul funzionamento del multiplayer cooperativo, in particolare per quanto riguarda progressione e condivisione tra i giocatori.

Avatar: Frontiers of Pandora prevede infatti la possibilità di prendere parte al gioco in multiplayer cooperativo in ogni momento attraverso un sistema "drop-in/drop-out", ovvero con il secondo giocatore che può inserirsi in partita in ogni momento all'interno dell'open world di gioco, ma altre informazioni al riguardo sono emerse con le recenti prove.

Quando si prende parte a una sessione in cooperativa, i progressi vengono condivisi dai due giocatori: questo significa che anche il secondo giocatore riceverà gli avanzamenti di esperienza e i bonus sbloccati all'interno della partita in multiplayer, portandoseli dietro all'interno della propria partita anche in singolo.