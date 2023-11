Mediatek Dimensity 9300 si inserisce nella guerra dei SoC di ultima generazione

Dimensity 9300 di MediaTek si distingue per l'uso di un'architettura "All Big Core" per la CPU, un'innovativa scelta di adottare unicamente i core più potenti forniti da Arm.

MediaTek ha recentemente presentato il suo processore mobile di punta, il Dimensity 9300, realizzato utilizzando la tecnologia di terza generazione a 4 nm+ di TSMC. A detta della casa produttrice, questo nuovo processore segue il trend dei miglioramenti in termini di prestazioni e consumo energetico, registrando un salto rispetto al suo predecessore Dimensity 9200, riuscendo a competere in alcuni benchmark con il recente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm .

Il Core sacro di Dimensity

Immagine promozionale di MediaTek Dimensity 9300

Il presidente di MediaTek, Joe Chen, ha rilasciato una dichiarazione riguardo l'architettura del chip caratterizzata da una disposizione denominata "All-Big Core", che comprende quattro core ultra-large e quattro core big, per un totale di otto dalla portata imponente.

Questa, in contrasto con Snapdragon 8 Gen 3, adotta un approccio con Cortex-X4 e il Cortex-A720 di Arm, con i core più potenti che possono raggiungere una frequenza di clock di 3,25 GHz, mentre i quattro Cortex-A720, utilizzati per carichi di lavoro moderati, non superano i 2 GHz.

Si è scelto di fare a meno dei Cortex-A5xx che normalmente vengono inseriti per far sì che un SoC anche molto potente disponga della necessaria efficienza.

Mediatek rivendica un punteggio AnTuTu di circa 2.130.000 per il Dimensity 9300, approssimativamente equivalente a quello di Snapdragon 8 Gen 3, che ha misurato 2.139.281.

Anche su Geekbench, Dimensity dimostra competitività, attestandosi in multi core su un punteggio di circa 8000, staccando il chip Qualcomm di quasi 500 punti, ma tenendosi leggermente al di sotto in single core, a 2265 punti.

L'approccio non convenzionale adottato per competere porta con se l'incognita riguardo l'efficienza energetica e la durata della batteria.

Sarà necessario attendere l'arrivo dei primi dispositivi equipaggiati con entrambi i SoC per valutare i risultati concreti.

MediaTek è comunque fiduciosa della direzione intrapresa, affermando che il Dimensity 9300 offre prestazioni superiori del 40% rispetto alla generazione precedente e consumi inferiori del 33% in condizioni di carico simile, nonostante l'uso di un cluster insolito per le operazioni leggere.