Tales of Arise Beyond the Dawn: l'espansione è disponibile, ecco il trailer di lancio

Tales of Arise si arricchisce da oggi con l'arrivo di Beyond the Dawn, la nuova espansione per il JRPG di Bandai Namco disponibile da oggi e che aggiunge un altro pezzo di storia a quello che secondo molti è uno dei migliori giochi di ruolo nipponici usciti in questi anni.

Dopo il gameplay trailer pubblicato il mese scorso, arriva infine il vero e proprio trailer di lancio per il pacchetto aggiuntivo, disponibile da oggi per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il video è composto da un montaggio di scene d'intermezzo che illustrano qualcosa degli eventi messi in scena in questo nuovo DLC per Tales of Arise, che ci portano ad esplorare ulteriori retroscena.