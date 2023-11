Sony: dopo Jim Ryan, Hiroki Totoki sarà CEO di PlayStation per un anno al massimo

Dai vari documenti finanziari di oggi, emerge anche la conferma che Hiroki Totoki, attuale presidente di Sony, COO e CFO, sarà anche ufficialmente il CEO di Sony PlayStation dopo l'uscita di scena di Jim Ryan, per un anno al massimo.

Come sappiamo, Jim Ryan ha annunciato l'abbandono del suo ruolo di CEO di Sony Interactive Entertainment, con decisione che sarà effettiva a partire da aprile 2024. In attesa di trovare un successore specificamente scelto per il ruolo, la guida della divisione verrà presa da Totoki, che già ricopre vari ruoli ai vertici della compagnia.

Si tratta di una soluzione ad interim, ovvero provvisoria, scelta per la posizione già influente del soggetto in questione che si limiterà a continuare la gestione avviata per PlayStation, in attesa di un nuovo CEO che potrà eventualmente impartire nuove linee guida.