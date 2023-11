L'IA può rendere i personaggi dei videogiochi più interessanti, per il CEO di Take Two

C'è ancora molta diffidenza per quanto riguarda le applicazioni dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi, ma alcuni ambiti cominciano a risultare interessanti, come il fatto di poter utilizzare l'IA generativa per rendere i personaggi "più interessanti e divertenti", come riferito dal CEO di Take Two, Strauss Zelnick.

Proprio in questi giorni, Microsoft ha annunciato una partnership con Inworld per l'utilizzo dell'IA nella creazione di personaggi e storie nei giochi, cosa che ha portato subito a delle reazioni piuttosto polemiche. Per il numero uno della compagnia che controlla Rockstar Games, l'applicazione dell'intelligenza artificiale può migliorare la costruzione e la gestione degli NPC nei videogiochi, dando vita a interazioni più profonde, varie e imprevedibili rispetto a quanto accade normalmente con gli script standard.

Sebbene in molti continuino ad essere sospettosi su queste derive tecnologiche, molti addetti ai lavori cominciano a farci i conti e anche Zelnick sembra molto interessato all'argomento, definendolo potenzialmente importante per migliorare i prodotti.