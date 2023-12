Marvel's Blade sarà un'esclusiva Xbox? La scelta è di Bethesda, ha detto Disney

"Il reveal però è avvenuto diverse ore dopo il nostro incontro, e quando ho chiesto dettagli Disney mi ha riferito che in merito all'eventuale esclusiva Xbox si trattava di una domanda da porre a Bethesda e non a loro."

"Io e Sean Shoptaw, capo della divisione gaming di Disney, abbiamo parlato prima che Marvel's Blade venisse annunciato ", ha scritto Totilo. "Mi ha accennato al fatto che avrei sentito parlare di un altro dream project in sviluppo presso uno studio esterno, alla Indiana Jones."

Marvel's Blade sarà una esclusiva Xbox ? Stando a quanto riportato dal giornalista Stephen Totilo, Disney ha detto che la scelta spetta a Bethesda , dunque non esisterebbe alcuna richiesta da parte della compagnia che detiene i diritti del personaggio.

La verità probabilmente è un'altra

Dopo l'annuncio di Marvel's Blade si sono sollevate voci fortemente contrastanti in merito alla possibile esclusività del gioco per le piattaforme Microsoft, con Bethesda che si è rifiutata di rispondere e un ex-Sony secondo cui Marvel lo vorrebbe multipiattaforma.

Probabilmente la verità è un'altra: trattandosi di un progetto ancora nelle prime fasi dello sviluppo, che richiederà alcuni anni prima di essere pronto, la casa di Redmond non ha ancora preso una decisione ed è per questo che non ha comunicato nulla al riguardo.