Marvel's Blade arriverà anche su PS5 o è un'esclusiva Xbox? Bethesda si rifiuta di rispondere

Marvel's Blade è stato senza dubbio uno degli annunci accolti con maggior entusiasmo durante la nottata dei The Game Awards 2023 ma al momento non è ancora chiaro se il gioco di Arkane Lyon sarà un'esclusiva console per Xbox come altri giochi Bethesda e degli Xbox Studios o se arriverà anche su PS5.

Infatti, ci sono alcuni dettagli che stanno facendo ipotizzare per una pubblicazione su più piattaforme. Ad esempio, il trailer di annuncio non è stato caricato sui canali ufficiali Xbox e non offre nessuna indicazione che possa confermare l'esclusività su Xbox e PC. E lo stesso vale anche per il post pubblicato sul sito di Bethesda dopo l'annuncio avvenuto ai The Game Awards.

A tutto ciò si aggiunge il portale VG247.com che ha contattato direttamente Bethesda per avere maggiori delucidazioni sulla questione, ricevendo un "no comment" come risposta.

"Abbiamo contattato Bethesda per chiedere se Marvel's Blade è un'esclusiva delle console Xbox e la società ha rifiutato di commentare", afferma l'articolo di VG247.