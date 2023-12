Netflix down, segnalazioni e malcontento degli abbonati: quando torna disponibile in Italia?

Questo è quanto riportato dall' Help Center di Netflix , sebbene non sia da escludere che alcuni utenti possano ancora avere il disservizio.

L'errore in questione riportava "tvq-pb-101 (1.9.0)", una sigla che ha mandato su tutte le furie le famiglie in Italia come all'estero.

La cosa da chiarire al momento è che non si tratta di un problema isolato o relativo solo all'Italia: ciò che coinvolge praticamente tutto il globo è un down generale del servizio Netflix .

Segnalazioni a catena

Il problema è ampiamente diffuso, non è ancora chiaro se sia stato risolto in maniera definitiva per tutti gli utenti

Le segnalazioni, aumentate nei primi minuti dopo la mezzanotte, hanno indicato una prevalente difficoltà nel caricamento dei contenuti tramite l'app di Netflix e le smart TV.

Questo problema si è verificato a livello globale, generando allarmi in vari paesi, tra cui l'Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Francia, in India e in Canada.

Gli utenti dei social media si sono riversati su X, l'ex Twitter, commentando l'ultimo post di Netflix sulla piattaforma social.

I clienti hanno invaso i social media e i forum come Reddit per esprimere il loro disagio, generando decine di centinaia di commenti.

Aggiorneremo questo post in caso di ulteriori notizie sulla vicenda.