Marvel's Blade non sarebbe un'esclusiva Xbox per volere di Marvel, dice un ex-Sony

Secondo quanto riferito da Smith, la non esclusività sarebbe una caratteristica richiesta direttamente da Marvel in praticamente tutti i nuovi accordi per giochi su licenza.

Non possiamo considerarla una fonte sicuramente attendibile, ma Alex Smith, che ha effettuato tale affermazione, ha lavorato in precedenza per Bend Studios all'interno di PlayStation Studios , oltre a Deviation Games ed Ember Lab, dunque è una persona sicuramente vicina all'ambito dello sviluppo videoludico, che potrebbe essere a conoscenza di certi accordi.

La fonte può essere fortemente sospettata di imparzialità, trattandosi di uno sviluppatore ex-Sony, ma secondo Alex Smith il gioco Marvel's Blade di Arkane appena annunciato non sarebbe un'esclusiva Xbox , in base a quanto richiesto dalla stessa Marvel.

Il post di Alex Smith sulla vicenda

Smith riferisce che tutti i videogiochi su licenza Marvel i cui accordi sono stati stipulati dal 2022 in poi dovranno essere multipiattaforma, cosa che spiega come mai Black Panther e Iron Man di EA non sono esclusivi, e dunque anche Marvel's Blade, secondo lo sviluppatore.

Per quanto riguarda Marvel's Wolverine, quest'ultimo non rientra nei nuovi accordi in quanto il contratto è stato stabilito prima del 2022 e non farebbe dunque parte della nuova politica richiesta dalla casa editrice, oltre ai possibili accordi diversi che Sony potrebbe ottenere con Disney vista anche la situazione della licenza di Spider-Man.

Ovviamente prendiamo la questione come una semplice voce di corridoio assolutamente incontrollata, ma potrebbe rappresentare una questione interessante, considerando anche il mistero della mancata comunicazione dell'esclusività di Marvel's Blade nonostante sia sviluppato da un team di Xbox Game Studios, ovvero Arkane Lyon, che ha generato le voci sulla possibilità che non sia esclusiva Xbox.