Fortnite Festival supporterà le chitarre di PDP, svela il produttore

Fortnite Festival è una delle modalità di Fortnite da poco introdotte ed è a tema musicale. Si tratta di un contenuto interessante ma sarebbe ancora più divertente se si potessero usare dei controller basati sugli strumenti musicali. La buona notizia è che pare proprio che il supporto per tali tipi di controller sia in arrivo.

Su X, il produttore di periferiche PDP ha annunciato l'imminente arrivo delle chitarre per Fortnite Festival. PDP ha recentemente prodotto controller musicali per Rock Band 4 di Harmonix. Harmonix ha anche sviluppato Fortnite Festival, quindi c'è una piacevole simmetria in tutto questo.

La conferma è arrivata dopo che PDP aveva pubblicato l'immagine che potete vedere in apertura.