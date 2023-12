Fortnite vorrebbe le skin di Super Mario, ma Nintendo non è interessata

Fortnite è oramai famoso per una cosa: le collaborazioni con altre proprietà intellettuali. Sono tantissimi i personaggi che sono atterrati sull'isola di Fortnite. Mancano però Super Mario e i suoi amici (e nemici). Epic Games vorrebbe anche loro, ma Nintendo non pare interessata .

L'opinione di Nintendo

Mario non userà armi da fuoco, al massimo la proboscite

Anche Kit Ellis, ex responsabile delle pubbliche relazioni di Nintendo, ha parlato di questo argomento in passato, spiegando che Nintendo non ha bisogno di Fortnite e che portare i suoi personaggi in un gioco che va contro la sua etica del marchio non ha alcun beneficio.

"Hanno speso decenni per costruire questi personaggi, per costruire questa IP fino al punto in cui ora Super Mario - Il Film può valere un miliardo di dollari e Nintendo Switch è la console più venduta. Possono essere solo uno di una dozzina di personaggi tutti uguali, inseriti in un gioco che consiste nello sparare alla gente e che va contro il loro marchio. Non ha senso, non succederà".

Nintendo è sempre stata contraria al fatto che i suoi personaggi mostrassero atti di violenza, in particolare utilizzando armi da fuoco, come spiegato nel dettaglio da Miyamoto.