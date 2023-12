La Top 10 dei giochi più venduti in Giappone include anche un 'nuovo' Final Fantasy 7

Famitsu ha pubblicato i dati di vendita dei giochi fisici software e hardware in Giappone per la settimana dal 4 dicembre 2023 al 10 dicembre 2023. Iniziamo con le vendite software (tra parentesi le vendite totali dall'uscita al 10 dicembre):

[NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) - 82,470 (1,232,981) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) - 62,488 (540,444) [NSW] Dragon Quest Monsters: Il principe Oscuro (Square Enix, 12/01/23) - 51,698 (398,281) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) - 26,879 (1,005,562) [NSW] Super Mario RPG (Nintendo, 11/17/23) - 17,082 (396,836) [PS5] Final Fantasy VII Remake Intergrade (Versione con un nuovo prezzo) (Square Enix, 12/07/23) - 14,085 (Nuovo) [NSW] WarioWare: Move It! (Nintendo, 11/03/23) - 13,544 (87,823) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 12,861 (3,338,767) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 12,189 (5,568,741) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 11,398 (5,347,546)

Senza grande sorpresa, vediamo che Super Mario Bros. Wonder è primo e ha oramai ampiamente superato le 1,2 milioni di unità. L'unica novità della settimana, tra l'altro unico gioco PS5 in classifica, è Final Fantasy 7 Remake Intergrade: no, non è un errore, in quanto si tratta di una nuova versione fisica del gioco, con un nuovo prezzo, che viene quindi catalogata come un nuovo gioco nella classifica.