Dragon Ball: il cosplay di Bulma di alice.loneunicorn è armata fino ai denti

Dragon Ball è denso di personaggi ma Bulma è spesso una delle preferite, soprattutto per quanto riguarda il mondo del cosplay. La donna è apparsa in molte versioni e ora alice.loneunicorn ci mostra una versione avventuriera di Bulma in questo cosplay.

alice.loneunicorn ci propone Bulma pronta per andare all'avventura, con tanto di arma da fuoco per non farsi intimidire da nessuno. Si tratta di un cosplay di alta qualità che ci mostra il lato più energico del personaggio di Dragon Ball.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma realizzato da alice.loneunicorn?