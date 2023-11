Dragon Ball, il cosplay di Bulma di enjinight è da motociclista esploratrice

Il buon vecchio Dragon Ball è praticamente una fonte inesauribile di reinterpretazioni per cosplayer, come dimostra ancora una volta quest'ottimo cosplay di Bulma da parte di enjinight, che mostra il personaggio in versione motociclista esploratrice.

Siamo di fronte a una figura che ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo uno dei primi alleati con cui Goku ha a che fare fin dall'inizio della sua avventura in Dragon Ball, cresciuta poi ed evoluta con il passare degli anni e il progredire della storia.

Bulma si presenta spesso caratterizzata da completi diversi, a sottolineare la sua capacità di adattarsi a diverse evenienze: nonostante si tratti di una ragazza ricca di famiglia e abituata agli agi, è dotata anche di un grade spirito di avventura e di un'inventiva straordinaria, che le consentono di affrontare numerose situazioni difficili e sfide varie.