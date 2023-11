Cities: Skylines 2, l'editor arriverà a inizio 2024, hanno annunciato gli sviluppatori

Lo studio di sviluppo Colossal Order ha annunciato che l'attesissimo editor per Cities: Skylines 2 sarà disponibile all' inizio del 2024 . Nel frattempo, i giocatori possono registrarsi per ottenere l' accesso anticipato .

Come ottenere l'editor

A svelare la finestra di lancio dell'editor di Cities: Skylines 2 è stata Mariina Hallikainen, CEO di dello studio, che ha invitato i giocatori e gli influencer a testare le sue funzionalità prima del lancio definitivo.

Da sottolineare come la mancanza del supporto per le mod sia stata tra le principali lamentele dei primi acquirenti del gioco, oltre naturalmente alla scarsa ottimizzazione.

In realtà alcuni giocatori hanno già trovato una versione non completa dell'editor tra i file di gioco, che stanno usando per creare le prime opere amatoriali, ma Colossal Order ha specificato che molte mod realizzate con il tool provvisorio potrebbero non funzionare quando l'editor sarà effettivamente lanciato.

Quindi molte delle mod andranno buttate o, semplicemente rilavorate nel nuovo editor.

Oltre all'editor, Colossal Order sta lavorando per migliorare tutti gli aspetti di Cities: Skylines 2, dalla resa grafica generale all'ottimizzazione. Aspettiamoci future patch.

Per ottenere l'accesso anticipato all'editor bisogna compilare questo modulo. I partecipanti saranno selezionati in base alla qualità e al numero di download delle loro mod per Cities: Skylines. Quindi i posti per l'accesso anticipato saranno limitati.