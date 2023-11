Google Drive: diversi utenti segnalano la sparizione dei dati

Il segnale d'allarme è dato dalla ricomparsa della struttura di file e cartelle segnalanti datazione al maggio 2023 , come se per qualche ragione ignota si stesse cercando di ripristinare un backup di quel periodo.

Nonostante le numerose segnalazioni pervenute, non è ancora chiaro se il problema riguardi le applicazioni ufficiali per dispositivi mobili e desktop, il sito web, oppure entrambi.

In questa situazione dunque, i file inseriti prima di maggio 2023 sono ancora presenti, mentre quelli successivi a tale data sono misteriosamente spariti. Da segnalare che i file non sono rintracciabili né nel cestino né in altre sezioni del Drive.

Chance di recupero

L'archiviazione cloud è un modello di conservazione dati su computer in rete, in cui le informazioni sono memorizzate su diversi server virtuali

I portavoce di Google hanno confermato che gli sviluppatori del servizio di cloud storage stanno attualmente investigando sulla problematica in questione, consigliando di pazientare in attesa di ulteriori dettagli.

È importante sapere che se qualcuno avesse avuto perdite a causa di questo problema, esiste una significativa probabilità di recupero dei file smarriti: Google dovrebbe conservare copie extra dei file salvati, che potrebbero tornare utili per sistemare le cose.

Nel frattempo, l'azienda ha sollecitato gli utenti a evitare di apportare modifiche alla cartella root/dati di Google Drive, al fine di prevenire potenziali inconvenienti.

A questo stadio, è lecito affermare che la problematica potrebbe assumere una connotazione più seria se non gestita in modo adeguato.

Anche se non tutti gli utenti di Google Drive sembrano essere coinvolti in questa situazione, ci auguriamo che l'azienda esamini e risolva prontamente la questione, altrimenti potrebbero sorgere complicazioni per vari utilizzatori.