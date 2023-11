Disney: nessun film da più di un miliardo di dollari nel 2023

Il 2023 sta per giungere a termine e per la prima volta dopo molti anni Disney lo chiuderà senza un film capace di superare il miliardo di dollari di incassi globali . Era dal 2014 che non accadeva, stando a quanto riportato dalla testata Variety. Naturalmente gli anni della pandemia sono stati esclusi dai conteggi per la loro particolarità.

Un 2023 al ribasso per il topo

Certi film non hanno risuonato con il pubblico che va ancora al cinema

Il film Disney di maggior successo del 2023 è stato I Guardiani della galassia Vol. 3, che ha agguantato più di 845 milioni di dollari di incassi. Si tratta di un buon risultato, anche se alcuni analisti credevano che avrebbe superato il miliardo di dollari, facendo meglio del suo predecessore.

Alcuni degli altri film Disney del 2023 sono Indiana Jones e la Ruota del Destino, The Haunted Manson, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Elemental e La Sirenetta.

Inoltre The Marvels ha debuttato a inizio novembre facendo registrare una delle peggiori aperture di sempre per un film MCU. Da notare che tutti i film citati hanno incassato molti milioni di dollari, ma secondo gli standard della compagnia hanno avuto un successo inferiore a quello di alcuni dei film lanciati negli anni precedenti.

L'ultimo film di Disney, Wish, ha fatto registrare un debutto abbastanza tiepido nel fine settimana del ringraziamento.

Sempre per amore del confronto, Avatar: La via dell'acqua, lanciato a fine 2022, ha incassato in USA nel 2023 ben 283 milioni di dollari, contro i 214 milioni di dollari di Quantumania, i 174 milioni di dollari di Indiana Jones e i 76 milioni di dollari di The Marvels.

Nel 2024 le cose dovrebbero migliorare, considerando i film in arrivo, tra i quali Inside Out 2, Mufasa, Deadpool 3 e Kingdom of the Planet of the Apes. Staremo a vedere.