Samsung vuole spingersi oltre con Galaxy S24 e punta forte sull'intelligenza artificiale

Come riportato da Ice Universe, l'interfaccia One UI 6.1 dei Galaxy S24, combinata con l'hardware di ultima generazione, introdurrà numerose innovazioni basate sull'IA, focalizzandosi in particolare sull'assistente digitale Bixby.

Samsung ha ufficialmente chiesto di registrare i marchi "AI Phone" e "AI Smartphone" presso gli uffici brevetti in Europa e nel Regno Unito. Tuttavia, l'ottenimento dell'approvazione non è affatto garantito: la natura generica di tali denominazioni potrebbe costituire un ostacolo.

Generazione Artificiale

L'andamento generale del mercato smartphone spinge sempre più verso l'implementazione di linguaggi di apprendimento

A testimoniare la prontezza dell'hardware su cui Samsung sta puntando per i suoi nuovi modelli, è stato mostrato come Exynos 2400 sia in grado di generare testi e immagini mediante l'utilizzo di intelligenza artificiale.

In parallelo, il chipset di punta Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm è stato evidenziato per la capacità di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) direttamente su dispositivo, oltre a gestire in modo stabile la Smooth Diffusion.

Al momento attuale, le informazioni precise sono limitate, ma per quanto concerne le prossime introduzioni di Samsung, sembrerebbe che l'attenzione potrebbe concentrarsi maggiormente sul versante software rispetto all'hardware.

Come sappiamo, il primo 'Galaxy Unpacked' di Samsung utile è in programma per gennaio 2024.

Rispetto a un potenziale annuncio ufficiale dei Galaxy S24 il 17 gennaio a San José, è emerso il nome in codice interno della serie, che è "Eureka".

Maggiori dettagli saranno svelati quando la data sarà più vicina.