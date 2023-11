Star Wars: Taika Waititi vuole ricatturare la gioiosità della trilogia originale

Gli ultimi film di Star Wars non sono divertenti quanto i primi

Waititi ha toccato l'argomento in un'intervista concessa al The Kelly Clarkson Show, parlando prima del suo amore per Una nuova speranza, per L'impero colpisce ancora e per Il ritorno dello Jedi, i film che hanno dato origine alla serie, quindi del suo tentativo di ricatturarne l'essenza gioiosa.

Waititi: "Ci sto lavorando (al film di Star War Ndr) da un po' di anni, e anche se vale per tutti i film che ho fatto, questo in particolare è qualcosa che voglio venga bene."

A inizio mese Waititi aveva detto che non inizierà a lavorare a pieno sul suo film di Star Wars finché i quattro progetti che ha già in cantiere non saranno conclusi. Uno di questi è Next Goal Wins, film su una delle peggiori squadre di calcio della storia, quella delle Samoa Americane, e sul suo tentativo di qualificarsi per i mondiali del 2014. È in uscita a fine dicembre e vede nel cast Elizabeth Moss, Will Arnett, Oscar Kightley, Uli Latukefu e Michael Fassbender.