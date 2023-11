The Game Awards 2023: aperte le votazioni del pubblico

I Game Awards hanno lanciato le votazioni popolari per il premio Players' Voice dell'edizione 2023. I giochi votabili sono più di trenta, ma solo uno prevarrà per il riconoscimento finale. A chi andrà il premio del pubblico?

I giochi votabili

Il manifestino del premio Players' Voice

Vediamo l'elenco dei giochi in lizza per il Players' Voice:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man's Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Per votare bisogna recarsi a questo indirizzo e selezionare un massimo di dieci tra i 30 giochi proposti. C'è tempo fino al 29 novembre per esprimere le proprie preferenze. Quindi partirà il secondo round, che avvicinerà ancora di più al risultato finale.

C'è da dire che l'elenco non comprende solo giochi usciti nel 2023, ma anche titoli con molti anni sulle spalle, come Minecraft, GTA Online o No Man's Sky. Evidentemente è stata considerata l'attività dei giochi e non l'anno di uscita, anche se così si è fatto un grosso mischione di titoli eterogenei.