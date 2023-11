Killer Instinct: Anniversary Edition, annunciata la data d'uscita ed è vicinissima

Dopo l'annuncio dell'esistenza dell'update con nuova versione, Iron Galaxy Studios ha infine annunciato la data d'uscita di Killer Instinct: Anniversary Edition, che è vicinissima essendo di fatto oggi, 28 novembre 2023.

Mancano ancora diverse ore però alla pubblicazione ufficiale: come riferito in un messaggio del team su X, il lancio dell'aggiornamento che trasformerà il gioco nella nuova versione è previsto per le ore 12:00 PST, corrispondenti alle ore 21:00 italiane.

In ogni caso, stasera potremo tornare sui variegati ring del gioco creato da Rare e rilanciato da Iron Galaxy e Double Helix con una versione rielaborata, che aggiunge alcune mosse e opzioni e si caratterizza per un ribilanciamento generale.