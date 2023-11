Dragon's Dogma 2, la presentazione è oggi: verrà annunciata la data d'uscita, dice Capcom

Ricordiamo che il Dragon's Dogma 2 Showcase, ovvero la presentazione dedicata al nuovo gioco della serie, è fissata per oggi, 28 novembre 2023 alle ore 22:00 italiane e in tale occasione verrà svelata la data d'uscita per il titolo Capcom.

A confermare l'arrivo dell'attesa informazione è lo stesso director del gioco, Hideaki Itsuno, che ha rilanciato il post su X con l'annuncio dello Showcase aggiungendo anche questo interessante dettaglio sui contenuti della presentazione.

C'è dunque una data precisa già fissata dalla compagnia per Dragon's Dogma 2 e questa verrà annunciata formalmente nella serata di oggi, piazzata verosimilmente nel corso del 2024 ma forse non molto lontana.