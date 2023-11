F-Zero 99: l'update 1.1.0 aggiunge la modalità 'corsa classica' che torna al Super Nintendo

L'idea alla base della modalità Classic Race è invece tornare proprio alle origini, prendendo parte a corse in multiplayer online ma seguendo le stesse regole dell'originale uscito su Super Nintendo. Il tutto arriverà con l'aggiornamento 1.1.0 previsto per domani, 29 novembre 2023 .

Nintendo ha annunciato il prossimo arrivo dell' update 1.1.0 per F-Zero 99 , il quale introdurrà una caratteristica molto interessante il gioco di corse in stile battle royale, ovvero la modalità "Classic Race" che dovrebbe riproporre un'esperienza simile al gioco originale.

Ritorno alle origini

Vari elementi di F-Zero 99 si presentano molto diversi rispetto all'originale

Per una maggiore fedeltà, F-Zero 99 verrà visualizzato con lo stesso taglio d'immagine originale all'interno di questa modalità, ovvero uno schermo 4:3, con la corsa che si sviluppa in maniera più standard in linea con il gameplay classico.

Le altre caratteristiche che verranno modificate sono le seguenti: saranno un massimo di 20 veicoli in pista, non potranno essere utilizzati lo Spin Attack né la Skyway, la gestione della barra di energia è diversa, senza gli incrementi dopo i KO e anche la funzionalità del turbo verrà rivista per essere in linea con l'originale.

Di fatto, tutto sarà simile all'F-Zero per Super Nintendo, ma all'interno del nuovo contesto multiplayer online organizzato per questa nuova versione, gratuita per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Con l'arrivo dell'Update 1.1.0 verrà anche introdotta una Lucky Card che registra la classifica e i veicoli utilizzati attraverso cinque corse, per consentire di sbloccare premi extra.

