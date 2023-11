Super Mario Bros. Il Film è in sconto su Amazon, sia in DVD che in Blu-ray

Il Black Friday 2023 sarà terminato, ma questo non significa che non ci siano vari prodotti in sconto su Amazon Italia a prezzi interessanti. Vediamo ad esempio Super Mario Bros. Il Film, in versione DVD e Blu-ray, ora a ottimi prezzi. Potete trovarli a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. La versione DVD è venduta e spedita da videometropolis (99% recensioni positive negli ultimi 12 mesi) ma ci sono solo cinque unità disponibili a questo prezzo, al momento della scrittura. Potrebbero terminare velocemente e il prezzo potrebbe variare.

La versione Blu-ray, invece, è venduta da Officina 76 ma spedita da Amazon. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma.

Super Mario Bros. Il Film è un lungometraggio animato nel quale viviamo una nuova avventura di Mario e Luigi, che finiscono nel Regno dei Funghi e devono allearsi con Peach, Toad e altri personaggi della saga di Nintendo per sconfiggere Bowser. Il film ha ottenuto un grande successo al cinema ed è stata apprezzato da critica e pubblico.