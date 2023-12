House Flipper è un'idea strana e in realtà perfetta al tempo stesso. Anche se nella vita reale dover ripulire e rinnovare una casa è complesso, stressante e faticoso, il concetto appassiona molti e in televisione non mancano certo i programmi che puntano su questo tipo di pubblico. Perché quindi non fare il passo successivo e non creare un videogioco?

House Flipper 2, le modalità

Ci vorrà qualche missione prima che ci venga concesso di pitturare in House Flipper 2

House Flipper 2 propone due modalità: la classica campagna narrativa, con missioni principali che fungono da lungo tutorial, e la nuova modalità Sandbox. Prima di passare a questa novità, però, vediamo le basi per chi è nuovo.

L'avventura inizia proponendoci varie semplici missioni, nelle quali impariamo a usare i vari attrezzi del mestiere del rinnovatore di case. Parliamo di sacchetti dello sporco, una spugna, aspirapolvere ma anche un martello per abbattere muri, un rullo per pitturare e non solo. Ogni strumento viene messo a disposizione in modo graduale, per non pressare troppo il giocatore. Inoltre, disponiamo di un potere in stile sonar che fa illuminare tutti gli oggetti ancora da raccogliere/pulire relativi a ciò che stiamo facendo. Il fulcro della modalità di partenza, che può occupare svariate ore con i suoi molti incarichi, è di dare al giocatore tante cose da fare senza stress. Non ci sono limiti di tempo, non si deve essere nemmeno particolarmente precisi ad arredare ed è possibile completare la missione con il punteggio massimo anche lasciando indietro qualche macchia di sporco. Di più, è possibile chiudere la missione in anticipo se ci si stufa, ottenendo semplicemente una ricompensa inferiore.

Questa prima modalità si "evolve" nel momento nel quale possiamo iniziare a comprare delle case, rinnovarle a piacere e poi venderle, per ottenere un piccolo o grande guadagno e iniziare da capo, nel mentre proseguiamo con le missioni regolari di pulizia. Il senso di libertà nel dover rinnovare un'intera casa senza una vera lista dei compiti è piacevole, ma in linea di massima è esattamente quello che si faceva anche nel primo House Flipper.

La vera novità di questo seguito è la modalità Sandbox che permette di ottenere un terreno e liberamente creare la propria abitazione da zero. Non solo è il sogno dei più creativi che si sentivano limitati dal primo gioco. ma è ottima anche per condividere con gli amici le proprie creazioni. È infatti possibile stabilire anche delle missioni personalizzate nella propria casa, per poi pubblicarla tramite mod.io e dare agli altri giocatori accesso a contenuti unici. Vedendo la situazione dal punto opposto, significa che - previo supporto della community - potremo nel corso dei mesi trovare sempre nuove missioni realizzate dagli appassionati di House Flipper. Ci aspettiamo molto in tal senso e, sebbene per ora sia impossibile confermarlo, crediamo che a lungo termine sarà una delle risorse migliori del gioco.

È normale essere molto soddisfatti quando si dà una martellata al muro? House Flipper 2 dice di sì

Parlando però più nel dettaglio del gameplay, potete aspettarvi bene o male quello che avete apprezzato dal primo capitolo. Questo simulatore non chiede troppo impegno e per la maggior parte del tempo si deve solo mirare col mouse e selezionare l'oggetto col quale interagire, per vedere tutto ripulito in pochi secondi.

Ci sono ancora una volta abilità da sbloccare per essere più rapidi ed efficienti nelle varie azioni, ma niente che cambi sensibilmente l'esperienza di gioco. L'idea è quindi la stessa: azioni semplici, che diventano rapidamente meccaniche e potrebbero annoiare in pochi istanti certi giocatori ma che saranno amate da molti, come dimostrano le vendite del primo gioco. House Flipper 2 è un gioco adatto a chi è stato convinto dal primo capitolo e non farà cambiare idea a tutti gli altri.