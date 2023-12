Warframe: con Sussurri nelle Mura inizia una nuova era

Con l'ultima missione cinematica Sussurri nelle Mura inizia una nuova era per Warframe in cui ogni cosa è più accessibile.

Warframe è famoso, forse ancora più di Destiny 2, per l'estrema difficoltà che i nuovi giocatori hanno per partire da zero e arrivare a godersi gli ultimi contenuti pubblicati. Il nuovo aggiornamento Sussurri nelle Mura fa un importante passo avanti nel semplificare il viaggio da semplice recluta a ninja spaziale che fa esplodere ogni cosa quando entra in una stanza. Digital Extremes non solo sta gradualmente attivando il cross play per permettere ad amici su diverse piattaforme di giocare insieme, ma sta rimuovendo ogni requisito di maestria (il sistema di progressione di Warframe) da tutte le missioni della storia così, con una settimana di gioco circa, sarete in pari per giocare la nuova missione cinematica: Sussurri nelle Mura. Dopo la chiusura del ciclo della Nuova Guerra e l'intermezzo degli Angeli della Zariman, questa nuova missione è il primo capitolo di una nuova saga pluriennale che avrà al centro due personaggi fondamentali: l'Uomo nelle Mura e il leggendario Albrecht Entrati.

Una nuova missione per un nuovo universo La prima cosa che impressionerà i nuovi giocatori e i veterani sarà l'estetica curatissima dei Laboratori di Albrecht Entrati, il nuovo set di mattonelle con cui vengono proceduralmente generati i livelli di questo gioco Dopo aver esaurito l'arco narrativo legato ai Sentient, con La Nuova Guerra Warframe aveva bisogno di un nuovo grande mistero primordiale per il suo sottofondo narrativo e Sussurri nelle Mura è esattamente questo. In un paio d'ore di gioco e con una difficoltà insolitamente alta per le missioni di questo tipo risolverete il mistero della Sequenza di Kalymos dando il via a una serie di eventi che, con la prossima espansione, riporteranno i giocatori nel 1999, un anno pivotale per una delle figure più enigmatiche del gioco: Albrecht Entrati. In Sussurri nelle Mura, infatti, esplorerete per la prima volta i laboratori del geniale sperimentatore del Vuoto affrontando una rinnovata fazione dei Necramech (con diverse nuove unità) e i Murmur, degli esseri a metà tra il magico e il meccanico che vi ostacoleranno perché sono agli ordini dell'altra misteriosa entità di cui l'universo di Warframe è in balia: l'Uomo nelle Mura. La narrativa frenetica e insieme dolce di questa missione, infatti, risponderà ad alcune domande rimaste in sospeso fin dalle prime apparizioni del personaggio ma, come ha detto la game director Rebecca Ford: "Per ogni domanda di cui riceverete una risposta, ne avrete due nuove" e possiamo confermare che è esattamente così. Quella appena uscita si pone come un'esperienza di raccordo tra il grande passato dello sparatutto e il suo nuovo corso diretto da Ford che ha preso lo scettro del comando da Steve Sinclair e Scott McGregor, che sono ora al lavoro sul nuovo titolo di Digital Extremes, Soulframe. Il viaggio dei Tenno, però, è ancora lungo e non c'è mai stato un momento migliore di questo per iniziarlo. Le ore da mettere a terra sono tante, circa una quarantina per poter arrivare a Sussurri nelle Mura, ma alla fine vi aspetta un'esperienza davvero degna di nota grazie a una narrativa ben pensata, a delle ambientazioni davvero ben fatte (molto più curate rispetto al passato) e a un endgame che metterà alla prova le build più performanti di ogni giocatore.

Cavia, Murmur e Fibonacci Preparatevi a fare la conoscenza di tre nuovi e irriverenti personaggi in Sussurri nelle Mura, che ridaranno a Warframe la sua aria un po' folle che tanti giocatori apprezzano Come in ogni grande aggiornamento di Warframe, una volta finita la storia principale, i Tenno si ritroveranno improvvisamente con un sacco di cose da fare se vogliono raccogliere tutte le risorse necessarie per ottenere il nuovo frame dell'espansione, i nuovi cosmetici per il Dojo e l'Orbiter e, soprattutto, migliorare la reputazione con la nuova fazione, i Cavia. Non vi spoilereremo chi sono i membri di questo insolito gruppo perché non solo fanno parte della narrativa principale della storia ma le interazioni con loro ci hanno ricordato del lato buffo e irriverente di Warframe, che si sposa così bene alle sue tematiche di orrore cosmico e totale. Una chicca di questa nuova fazione possiamo dirvela: il suo leader, chiamato Fibonacci, è doppiato nientemeno che da Neil Newborn, l'attore che interpreta Astarion in Baldur's Gate 3 e che, per quella performance, ha appena vinto il Game of the Year. Una delle aggiunte che più dà una rinfrescata al panorama di Warframe è quella dei Murmur, la nuova fazione nemica. Questi nemici sono composti da singoli arti collegati a delle lastre di cemento che possono combinarsi tra loro. Incontrerete singole braccia, coppie di gambe, terzetti di braccia fastidiosissimi che generano scudi per gli alleati e nuovi abomini serpeggianti che sparano laser stordenti. Questi nemici, insieme ai nuovi Necramech e Necradogs saranno gli avversari principali dei due nuovi tipi di missione, Alchemy e Netracelle. La prima è molto divertente da affrontare perché vi vedrà protagonisti di una caccia agli elementi da fondere in un crogiolo per poter estrarre delle risorse specifiche per Fibonacci. In più può essere portata avanti all'infinto per ricompense sempre maggiori. La seconda è l'endgame di questa espansione con rarissime ricompense per chi riesce a terminarla e una difficoltà alla portata di pochi. L'endgame di Sussurri nelle Mura è una vera sfida e metterà alla prova le build meglio perfezionate anche dei giocatori più meticolosi e attenti Questa attività è una sorta di extraction shooter in cui vi addentrerete nell'Anacoeremo, il luogo dove si trovano le Netracelle di Albrecht Entrati che custodiscono preziosi artefatti. Per sopravvivere dovrete recuperare quattro Glifi Chiave, che infliggono ciascuno dei malus al suo portatore aumentando ancora di più la difficoltà. Le ultime due grandi novità di Sussurri nelle Mura sono il Grimorio, una nuova arma secondaria dalle munizioni infinite, che però ci ha lasciato un po' delusi nelle sue prestazioni; e il Tennokai, un nuovo potere che farà piacere agli amanti del combattimento corpo a corpo perché vi permetterà di effettuare un attacco pesante senza consumare l'indicatore di combo. La finestra di attivazione di questo potere non è ampissima ma col tempo risulta sempre più naturale farlo fruttare. Per ottenerlo basta ultimare la missione della storia e iniziare ad affettare nemici con stile.